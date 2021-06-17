Тольяттинец украл в магазине телевизор и сдал его в ломбард   

111

В полицию поступило сообщение о краже из магазина на улице Мира в Тольятти. Был украден дорогостоящий телевизор. Материальный ущерб составил более 40 тысяч рублей, сообщили в ГУ МВД СО.

Полицейские установили, что злоумышленник проник в помещение в ночью, повредив входную дверь. Оперативники изъяли записи с камер видеонаблюдения магазина. На видео видно, как злоумышленник в капюшоне срывает со стены телевизор и поспешно скрывается.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность вора. Мужчину задержали по месту жительства.

Подозреваемым оказался местный житель 1996 года рождения, который в прошлом уже был судим за имущественное преступление.

Мужчина рассказал, что сдал украденный телевизор в ломбард, а вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Фото из открытых источников