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Тольяттинец украл 250 кг металла с территории предприятия

5 ноября 2021 12:57
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Для этого он нанял водителя грузового автомобиля, не объясняя ему противоправность деяния.

В марте в дежурную часть Тольятти обратился начальник участка одного из предприятий, расположенных в коммунальной зоне города. Мужчина сообщил, что неизвестные лица похитили 30 секций забора, общей массой свыше 250 кг, которые складировались за территорией предприятия.

В рамках оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска обследовали более 20 пунктов приема металлолома.

"Со слов одного из работников металлоприемки полицейские установили личность мужчины, сдавшего «металлолом», схожий по описанию с похищенным. После чего приняли меры к розыску и задержанию подозреваемого в хищении", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД СО.

Безработный мужчина признал вину и пояснил, что решив похитить металлические секции демонтированного забора, нанял водителя грузового автомобиля, который не знал, что участвует в преступлении. Заплатив за аренду газели, подозреваемый вывез в различные пункты приема металла похищенное имущество. Полученные деньги он потратил на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело.

 

Фото:   ГУ МВД СО

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