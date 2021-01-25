Тольяттинец признан виновным в применении насилия в отношении судебного пристава

106

Собранные Центральным межрайонным следственным отделом города Тольятти доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора мужчине, который признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти).

Установлено, мужчина, находясь в здании федерального суда Комсомольского района города Тольятти, применил в отношении судебных приставов насилие, не опасное для жизни и здоровья, ударив их в область плеча и спины.

Ему назначено наказание в виде штрафа в доход государства в размере 10 тысяч рублей, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области