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Суд Москвы приговорил к шести годам колонии хакера, который украл 1 млрд рублей

27 августа 2024 19:58
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Хакера признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

Басманный суд Москвы приговорил к шести годам колонии хакера Антона Екименко, который украл 1 млрд рублей. Об этом во вторник, 27 августа, сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.

По данным следователей, мужчина переводил денежные средства с конвертацией валют между банковскими счетами, а после этого совершал отмену перевода. В результате этого деньги возвращались обратно на первый счет, но валюта какое-то время отображалась также на втором.

Хакера признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

 

Фото:   freepik.com

Теги: Уголовное дело

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