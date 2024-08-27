Суд Москвы приговорил к шести годам колонии хакера, который украл 1 млрд рублей

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Басманный суд Москвы приговорил к шести годам колонии хакера Антона Екименко, который украл 1 млрд рублей. Об этом во вторник, 27 августа, сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.

По данным следователей, мужчина переводил денежные средства с конвертацией валют между банковскими счетами, а после этого совершал отмену перевода. В результате этого деньги возвращались обратно на первый счет, но валюта какое-то время отображалась также на втором.

Хакера признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

Фото: freepik.com