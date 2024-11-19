Судебные приставы взыскали с самарца уголовный штраф за кражу автомобиля

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Судебные приставы Советского района г. Самары взыскали с местного жителя, осуществившего кражу автомобиля, уголовный штраф.

Мужчина, в сговоре с другим лицом, похитил припаркованный во дворе автомобиль. В итоге, сотрудниками полиции угнанное транспортное средство было обнаружено.

Служители Фемиды признали «автомобильного вора» виновным в совершении преступления по ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража» и назначили наказание в виде уголовного штрафа. Кроме того, суд обязал возместить потерпевшему материальный ущерб.

Ознакомившись с решением суда, мужчина возместил владельцу автомобиля ущерб, а вот уголовный штраф оплачивать не торопился. В отношении него возбудили исполнительное производство.

Судебным приставом-исполнителем вручены должнику соответствующие процессуальные документы и разъяснены последствия неуплаты штрафа. Мужчину предупредили, что в случае уклонения от исполнения решения суда уголовный штраф будет заменен на более серьезный вид наказания.

В этот же день житель г. Самары оплатил задолженность. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Самарской области