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Судебные приставы Ставропольского района взыскали моральный вред в пользу матери погибшего

20 декабря 2024 14:16
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Суд обязал выплатить виновника ДТП матери погибшего компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей.

Судебные приставы Ставропольского района взыскали в пользу матери погибшего в ДТП молодого мужчины получить компенсацию морального вреда.

Двигаясь рано утром на работу, житель Самарской области, находясь в среднем ряду, решил в нарушение правил дорожного движения развернуться. Совершая маневр, мужчина не включил «поворотники», чтобы предупредить остальных участников дорожного движения о своем намерении, а также не учел, что по крайнему левому ряду, движется другой автомобиль. В результате транспортные средства столкнулись. Оба водителя получили серьезные травмы. Молодой человек, что двигался по своей полосе, от полученной черепно-мозговой травмы скончался на месте.

Суд признал водителя, совершившего маневр, виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год. Также он обязал выплатить виновника ДТП матери погибшего компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей, учитывая ранее произведенные выплаты.

Исполнительный лист поступил на исполнение в отделение судебных приставов Ставропольского района. Сотрудником органов принудительного исполнения должник был уведомлен о возбуждении в отношении него исполнительного производства. В рамках него судебным приставом-исполнителем были вынесены постановления об обращении взыскания на получаемую виновником ДТП заработную плату и на находящиеся на банковских счетах мужчины денежные средства.

В результате принятых сотрудником Службы мер задолженность полностью погашена. Моральный вред компенсирован, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.

 

Фото:  пресс-служба ГУФССП России по Самарской области

Теги: Судебные приставы

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