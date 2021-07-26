Судебные приставы смогут изымать загранпаспорта у невыездных должников

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Судебные приставы смогут изымать загранпаспорта у должников, которым ограничен выезд за рубеж, — соответствующий проект одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Кроме того, документ предусматривает и ряд других новаций, пишет Лайф.

"Подготовленная инициатива предусматривает возможность изъятия заграничных паспортов у граждан, которым по каким-то причинам ограничен выезд за рубеж. В том числе заграничные паспорта, согласно предлагаемой норме, подлежат изъятию у лиц, признанных невыездными из-за неисполнения ими судебных решений", — рассказал РИА "Новости" председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев, входящий в состав правительственной комиссии.

Полномочиями изымать паспорта хотят наделить дознавателей службы принудительного исполнения. Изъятые документы будут направляться в выдавший их государственный орган, там гражданин сможет получить паспорт назад при погашении долга.

Проект предусматривает и ряд других новаций. Например, загранпаспорт предложено признавать недействительным в течение полугода после изменения владельцем фамилии, имени, даты рождения, пола. А также если будет установлено, что он оформлен по недостоверным документам или их владелец потерял российское гражданство. Документы, признанные недействительными, также будут изыматься.

"Принятие законопроекта позволит решить ряд проблем, в том числе устранить правовую неопределённость в вопросах признания заграничных паспортов недействительными", — заключил Груздев.

Фото: ТАСС / Сергей Коньков / Лайф