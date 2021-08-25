Судебные приставы Пестравского района взыскали с должника долг за ЖКХ в 190 тысяч рублей

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Судебные приставы Пестравского района провели рейд по гражданам, имеющим задолженности по платежам за услуги ЖКХ.

Судебные приставы Пестравского района Самарской области посетили более 20 должников по исполнительным производствам о взыскании задолженности за ЖКХ. Среди тех, кто в этот день встретился с судебными приставами, оказался и житель с. Пестравка, на протяжении длительного времени не оплачивающий жилищно-коммунальные услуги и накопивший долг в 178 тысяч рублей.

Мужчина был уведомлен о необходимости погашения задолженности, а также о возможности применения к должнику мер принудительного характера. Несмотря на полученные предупреждения житель Самарской области не спешил исполнять свои обязательства.

В ходе совершения выхода по месту проживания мужчины сотрудником Службы в отношении него было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 12 тысяч рублей. В результате принятых мер житель Пестравского района, задолжавший 178 тысяч рублей за услуги ЖКХ, полностью оплатил как основной долг, так и исполнительский сбор, передает пресс-служба УФССП Самарской области.

Фото: пресс-служба УФССП Самарской области