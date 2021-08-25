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Судебные приставы Пестравского района взыскали с должника долг за ЖКХ в 190 тысяч рублей

25 августа 2021 14:21
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Судебные приставы Пестравского района провели рейд по гражданам, имеющим задолженности по платежам за услуги ЖКХ. 

Судебные приставы Пестравского района провели рейд по гражданам, имеющим задолженности по платежам за услуги ЖКХ. 

Судебные приставы Пестравского района Самарской области посетили более 20 должников по исполнительным производствам о взыскании задолженности за ЖКХ. Среди тех, кто в этот день встретился с судебными приставами, оказался и житель с. Пестравка,  на протяжении длительного времени не оплачивающий жилищно-коммунальные услуги и накопивший долг в 178 тысяч рублей. 

Мужчина был уведомлен о необходимости погашения задолженности, а также о возможности применения к должнику мер принудительного характера. Несмотря на полученные предупреждения житель Самарской области не спешил исполнять свои обязательства. 

В ходе совершения выхода по месту проживания мужчины сотрудником Службы в отношении него было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 12 тысяч рублей. В результате принятых мер житель Пестравского района, задолжавший 178 тысяч рублей за услуги ЖКХ, полностью оплатил как основной долг, так и исполнительский сбор, передает пресс-служба УФССП Самарской области.

 

Фото:   пресс-служба УФССП Самарской области

 

Теги: взыскали долг судебные приставы

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