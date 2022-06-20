Судебные приставы начали взыскивать долги в автоматическом режиме

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Возбуждение и прекращение исполнительного производства в отношении должников в России, а также взыскание их долгов с 20 июня будут проходить без участия судебного пристава, в автоматическом режиме.

Благодаря принятым поправкам Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России сможет принимать решения по вопросам возбуждения исполнительного производства, окончания, приостановления, прекращения исполнительного производства, отказе в его производстве. Кроме того, ведомство уполномочено принимать действия по взысканию исполнительского сбора, установлению и отмене установленных для должника ограничений, запретов, наложению и снятию арестов и других решений, которые не требуют личного участия судебного пристава-исполнителя.

Постановление будет выноситься автоматически на основании информации о неуплате должником штрафа в установленный законом срок, что станет возможным благодаря предоставлению информации в государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах. Это касается в том числе неуплаченных в течение 60 дней штрафов за нарушения правил дорожного движения. При этом переход на автоматизированное списание долгов по штрафам с водителей не отменяет предварительного срока для добровольной уплаты штрафа и возможности обжаловать его.

Вместе с тем поправки в закон позволят автоматически снимать ограничения в выезде за рубеж при погашении должником задолженности. Уведомления о принятых постановлениях взыскателю и должнику будут приходить через портал «Госуслуги» или автоматизированную информационную систему ФССП. Эти постановления можно будет обжаловать в суде, пишут "Известия".