Я нашел ошибку
Главные новости:
В день медицинского работника лучшим представителям медицинской отрасли были вручены награды.
Виктор Кудряшов поздравил медицинских работников региона с профессиональным праздником
Авторы лучших молодежных цифровых проектов для улучшения качества жизни получили награды от Российского общества «Знание».
Cтудент ТГУ занял второе место в конкурсе «Моя страна — моя Россия»
В Самаре за сутки заболел 31 человек.
Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса
В Сызрани оцепили место с предметом, похожим на гранату
В Сызрани оцепили место с предметом, похожим на гранату
ПАО «ТОАЗ» реализует выведенные из эксплуатации транспортные средства.
ПАО «ТОАЗ» реализует выведенные из эксплуатации транспортные средства
Россия экспортировала в Китай рекордный объем нефти
Песков высказался об идее отказа от плавающего курса рубля
Песков высказался об идее отказа от плавающего курса рубля
В Самаре пройдет ежегодный Всероссийский управленческий форум
В Самаре пройдет ежегодный Всероссийский управленческий форум
Наверх
Самара  +22 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 56.71
-0.16
EUR 59.33
0.37
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самарском военном госпитале для участников спецоперации на Украине выступил основатель рок-группы «СерьГа» 
Инспекторы ГИМС СО патрулируют акваторию Волги и ее притоков
Состоится прямая линия самарского Росреестра для молодежи
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Судебные приставы начали взыскивать долги в автоматическом режиме

20 июня 2022 09:12
184
Судебные приставы начали взыскивать долги в автоматическом режиме

Возбуждение и прекращение исполнительного производства в отношении должников в России, а также взыскание их долгов с 20 июня будут проходить без участия судебного пристава, в автоматическом режиме.

Благодаря принятым поправкам Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России сможет принимать решения по вопросам возбуждения исполнительного производства, окончания, приостановления, прекращения исполнительного производства, отказе в его производстве. Кроме того, ведомство уполномочено принимать действия по взысканию исполнительского сбора, установлению и отмене установленных для должника ограничений, запретов, наложению и снятию арестов и других решений, которые не требуют личного участия судебного пристава-исполнителя.

Постановление будет выноситься автоматически на основании информации о неуплате должником штрафа в установленный законом срок, что станет возможным благодаря предоставлению информации в государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах. Это касается в том числе неуплаченных в течение 60 дней штрафов за нарушения правил дорожного движения. При этом переход на автоматизированное списание долгов по штрафам с водителей не отменяет предварительного срока для добровольной уплаты штрафа и возможности обжаловать его.

Вместе с тем поправки в закон позволят автоматически снимать ограничения в выезде за рубеж при погашении должником задолженности. Уведомления о принятых постановлениях взыскателю и должнику будут приходить через портал «Госуслуги» или автоматизированную информационную систему ФССП. Эти постановления можно будет обжаловать в суде, пишут "Известия".

Теги: Судебные приставы

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Тольятти демонтировали незаконный торговый павильон
17 июня 2022, 13:02
В Тольятти демонтировали незаконный торговый павильон
Местный  предприниматель демонтировал строение по улице Революционной после мер принудительного воздействия.  Происшествия
501
записаться на прием к судебному приставу можно в любое удобное время
15 июня 2022, 11:58
Записаться на прием к судебному приставу можно в любое удобное время
Для осуществления записи на прием к должностным лицам необходимо авторизоваться на Госуслугах. Общество
547
Нарушения требований пожарной безопасности в больнице устранены под контролем судебных приставов
15 июня 2022, 10:47
Нарушения требований пожарной безопасности в больнице устранены под контролем судебных приставов
Работы по обеспечению безопасного местонахождения пациентов были выполнены только после предупреждения руководства больницы об уголовной ответственности.  Общество
611
В центре внимания
В Самарской области из-за дождя объявлен желтый уровень опасности
20 июня 2022  10:30
В Самарской области из-за дождя объявлен желтый уровень опасности
172
«Задачи, которые мы перед собой ставили, перевыполнены» - Дмитрий Азаров об итогах участия Самарской области в ПМЭФ-2022
19 июня 2022  10:32
«Задачи, которые мы перед собой ставили, перевыполнены» - Дмитрий Азаров об итогах участия Самарской области в ПМЭФ-2022
569
На ПМЭФ подписаны концессионные соглашения о строительстве трех новых школ в Самарской области
18 июня 2022  11:25
На ПМЭФ подписаны концессионные соглашения о строительстве трех новых школ в Самарской области
758
Цель проекта - оказание помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
17 июня 2022  19:55
Дмитрий Азаров на ПМЭФ подписал соглашение о реализации нового в стране проекта «Социальный координатор»
901
Результаты рейтинга были озвучены руководителем АСИ Светланой Чупшевой в рамках проведения ПМЭФ в пятницу, 17 июня.
17 июня 2022  19:02
Самарская область закрепила позиции в десятке лидеров Национального рейтинга состояния инвестклимата субъектов России
2789
Весь список