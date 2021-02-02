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Суд заменил Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный

2 февраля 2021 21:29
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Симоновский суд Москвы заменил условный срок в 3,5 года на реальный.

Симоновский суд Москвы в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил условный срок на 3,5 года Алексею Навальному по делу "Ив Роше" на реальный, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил ходатайство ФСИН о замене условного срока Навальному А.А. удовлетворить. До вступления приговора в законную силу избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей", - зачитала решение судья Наталья Репникова.

 

Фото:   Снимок с видео/Пресс-служба Мосгорсуда РФ/ТАСС

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Комментарии

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