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17 октября стало известно, что журналистка Марина Овсянникова уехала из России.
Суд в Москве заочно арестовал журналистку Овсянникову
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Суд в Москве заочно арестовал журналистку Овсянникову

20 октября 2022 23:25
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17 октября стало известно, что журналистка Марина Овсянникова уехала из России.

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал журналистку Марину Овсянникову, которая обвиняется в распространении ложной информации о Вооруженных силах (ВС) РФ. Об этом сообщили в суде в четверг, 20 октября, пишут "Известия".

«Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Овсянниковой Марины, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ сроком на 1 месяц 29 суток, исчисляя срок с момента экстрадиции на территорию РФ либо с момента ее задержания на территории РФ», — передает корреспондент «Известий».

17 октября стало известно, что журналистка Марина Овсянникова уехала из России.

Ранее, 3 октября, МВД РФ объявило Овсянникову в розыск.

Обвинение в публичном распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ было предъявлено журналистке 10 августа. Эта статья предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы. Тогда же сообщалось, что у Овсянниковой дома в рамках данного уголовного дела прошли обыски.

28 июля суд оштрафовал Овсянникову на 50 тыс. рублей по протоколу о дискредитации ВС РФ. 1 июня в отношении журналистки был составлен административный протокол о дискредитации ВС РФ. Причиной послужила устроенная экс-редактором провокация, когда она появилась в прямом эфире с антивоенным плакатом.

 

Фото: Global Look Press/dpa/Annette Riedl/"Известия"

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