Суд в Москве продлил арест экс-начальнику ГУ МЧС Самарской области еще на три месяца

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Басманный суд Москвы продлил меру пресечения экс-начальнику ГУ МЧС по Самарской области, генерал-майору Олегу Бойко еще на три месяца. Как сообщил 13 августа корреспондент «Известий» из зала суда, фигурант останется под стражей до 15 ноября.

В отношении Бойко заведено уголовное дело и предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). По имеющимся данным, что экс-начальник ведомства признал вину в совершенном преступлении и активно сотрудничает со следствием.

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