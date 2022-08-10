Суд в Москве арестовал до октября журналистку Баязитову по делу о вымогательстве

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Кузьминский суд Москвы в среду арестовал до октября журналистку Александру Баязитову, обвиняемую в вымогательстве с целью получения имущества, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Баязитовой", - сказала собеседница агентства. Суд рассмотрит еще два ходатайства по этому делу.

Баязитова обвиняется по пункту "б" части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство с целью получения имущества), санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

Накануне источник сообщил РИА Новости о том, что столичные сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия с журналисткой Баязитовой. Баязитова в разное время была экономическим корреспондентом в таких изданиях, как "Коммерсант" и "Известия", является автором на портале Life.ru.

Фото: РИА Новости / Максим Блинов