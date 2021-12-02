Суд признал законным отстранение от работы волгоградских педагогов за отказ привиться от коронавируса

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Суд признал законным отстранение от работы двух педагогов школы искусств в Волгоградской области за отказ привиться от коронавирусной инфекции, сообщает в четверг объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона, передает РИА Новости.

По данным ведомства, два преподавателя детской школы искусств в Николаевском районе обратились в суд с иском, в котором просили признать незаконным их отстранение от работы из-за отказа сделать прививку от COVID-19, допустить к работе, выплатить зарплату за тот период отстранения и компенсацию за моральный вред.

"Суд, изучив материалы дела, выслушав участников процесса, отказал истцам в удовлетворении исковых требований, посчитав действия работодателя законными", - говорится в сообщении суда. Отмечается, что решение в силу не вступило.

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