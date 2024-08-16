Я нашел ошибку
Главные новости:
Основными причинами происшествий являются переход через железнодорожные пути перед приближающимся составом и травмирование электротоком.
КбшЖД фиксирует снижение числа травмированных граждан на железнодорожном транспорте с начала года
В торжественной обстановке, в присутствии руководителей и коллег новобранцы присягнули на верность Отечеству, дали торжественное обещание свято соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, достойно исполнять свой служебный долг и возложенные на ни
В учреждениях УИС Самарской области прошли торжественные мероприятия принятие Присяги
В региональном центре «Мой бизнес» самозанятые и ремесленники, которые производят собственную продукцию, прошли обучение работе на электронных торговых площадках.
Самозанятых губернии научили работать на маркетплейсах
И снова по пятницам «РКС-Самара» информируют жителей города о работах на сетях холодного водоснабжения.
«РКС-Самара»: ремонтно-профилактические работы на предстоящую неделю
По созданию многофункционального центра «БлагоДарю» для многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Самарский филиал ПАО «Т Плюс» поддержал социальный проект для многодетных семей
В связи с проведением работ по реконструкции теплотрассы.
В Самаре ограничат движение транспорта по ул. Ленинградской, в районе пересечения с у. Алексея Толстого
В связи с проведением работ по реконструкции теплотрассы.
В Самаре ограничат движение транспорта по ул. Степана Разина в районе пересечения с ул. Ленинградской
Суд удовлетворил требование семьи Шатунова и признал за ними исключительные права на 23 произведения, включая «Белые розы», «Седая ночь» и другие.
Суд признал исключительные права на 23 песни за семьей Юрия Шатунова
Наверх
Самара  +18 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.8
-1.21
EUR 98.32
-1.99
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Ночь кино 2024» пройдет в самарском Музее Эльдара Рязанова
Специальный дополнительный электропоезд будет запущен на фестиваль «Сызранский помидор» из Тольятти
Членов семей участников СВО приглашают на семейную познавательную кардиопрогулку
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Суд признал исключительные права на 23 песни за семьей Юрия Шатунова

16 августа 2024 14:50
116
Суд удовлетворил требование семьи Шатунова и признал за ними исключительные права на 23 произведения, включая «Белые розы», «Седая ночь» и другие.

Хостинский суд Сочи признал исключительные права на 23 песни бывшего солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова за его семьей, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края, передает РБК.

Ранее вдова и дети певца направили иск к продюсеру Андрею Разину. По их словам, в 2019 году Шатунов и основатель группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов заключили договор об отчуждении исключительного права на 23 песни. После смерти певца в июле 2022 года все права по наследству перешли к его семье.

В то же время Разин сообщил, что еще в 1992 году заключил с Кузнецовым договор, по которому ему переходили права на 27 композиций, включая оспариваемые. «При этом оригинал договора Разиным представлен не был, но продюсер распоряжается спорными произведениями, передавая права на них третьим лицам», — отметили в инстанции.

Суд удовлетворил требование семьи Шатунова и признал за ними исключительные права на 23 произведения, включая «Белые розы», «Седая ночь» и другие.

 

 

Фото:   freepik.com

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
19 августа, в день проведения в Самаре футбольного матча, усилят работу транспорта
16 августа 2024  13:39
19 августа, в день проведения в Самаре футбольного матча, усилят работу транспорта
165
Вячеслав Федорищев избран секретарем Самарского реготдления партии
16 августа 2024  13:05
Вячеслав Федорищев избран секретарем Самарского реготдления партии "Единая Россия"
225
В Самарской области с 20 по 27 августа ограничат движение по трем дорога
16 августа 2024  09:36
В Самарской области с 20 по 27 августа ограничат движение по трем дорогам
216
На встрече глава региона выразил уверенность, что Сергей Володченков сможет применить все свои знания и опыт на благо города.
15 августа 2024  17:10
Вячеслав Федорищев предложил Сергею Володченкову возглавить городской округ Сызрань
564
На трассе Самара - Новокуйбышевск уложили новое асфальтобетонное покрытие
15 августа 2024  13:43
На трассе Самара - Новокуйбышевск уложили новое асфальтобетонное покрытие
361
Весь список