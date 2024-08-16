Суд признал исключительные права на 23 песни за семьей Юрия Шатунова

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Хостинский суд Сочи признал исключительные права на 23 песни бывшего солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова за его семьей, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края, передает РБК.

Ранее вдова и дети певца направили иск к продюсеру Андрею Разину. По их словам, в 2019 году Шатунов и основатель группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов заключили договор об отчуждении исключительного права на 23 песни. После смерти певца в июле 2022 года все права по наследству перешли к его семье.

В то же время Разин сообщил, что еще в 1992 году заключил с Кузнецовым договор, по которому ему переходили права на 27 композиций, включая оспариваемые. «При этом оригинал договора Разиным представлен не был, но продюсер распоряжается спорными произведениями, передавая права на них третьим лицам», — отметили в инстанции.

Суд удовлетворил требование семьи Шатунова и признал за ними исключительные права на 23 произведения, включая «Белые розы», «Седая ночь» и другие.

Фото: freepik.com