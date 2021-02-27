Суд приговорил к заключению вымогавших $1 млн биткоинами экс-следователей ФСБ

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Второй западный окружной военный суд 26 февраля приговорил к 12 и 9 годам колонии строгого режима экс-следователей ФСБ Алексея Колбова и Сергея Белоусова, признав их виновными в вымогательстве биткоинов на $1 млн у бывшего главы ФГУП «Издательство «Известия» Эраста Галумова, передают "Известия".

«Суд постановил признать Колбова виновным по ч. 6 ст. 290 УК России и назначить ему наказание в виде 12 лет колонии строгого режима. Признать Белоусова виновным по ч. 6 ст. 290 УК Российской Федерации и назначить ему наказание в виде 9 лет колонии строгого режима», — огласила приговор судья.

Ранее отмечалось, что гособвинение запрашивало для экс-следователей ФСБ к 10 и 13 лет колонии соответственно.

Весной 2019 года суд арестовал двух экс-следователей ФСБ, которые работали с делом Галумова. По данным следствия, они вымогали у сына подозреваемого 65 млн рублей в биткоинах, угрожая тем, что в деле его отца могут появиться новые эпизоды. Позже Колбов и Белоусов были арестованы.

Фото: pixabay