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Дополнительно ему назначено два года ограничения свободы после освобождения и штраф в 500 тысяч рублей.
Суд приговорил Ивана Сафронова к 22 годам колонии строгого режима
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Суд приговорил Ивана Сафронова к 22 годам колонии строгого режима

5 сентября 2022 17:23
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Дополнительно ему назначено два года ограничения свободы после освобождения и штраф в 500 тысяч рублей.

Мосгорсуд в понедельник приговорил к 22 годам колонии строгого режима советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова по самому громкому за последние годы делу о государственной измене, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"… назначить Сафронову наказание в виде лишения свободы на срок 22 года с отбыванием в колонии строгого режима", - огласила решение судебная коллегия. Дополнительно ему назначено два года ограничения свободы после освобождения и штраф в 500 тысяч рублей.

Дело слушалось в закрытом режиме, однако публику допустили до оглашения приговора. Суд ограничился чтением вводной и резолютивной части, опустив описательную и мотивировочную части. У сторон есть 10 дней на обжалование этого решения, в силу оно пока не вступило.

Дело, включающее два эпизода, слушалось с марта. В ходе прений обвинение попросило приговорить Сафронова к 24 годам колонии со штрафом в 500 тысяч рублей и двухлетним ограничением свободы после освобождения.

Бывший журналист не согласен ни с одним из пунктов обвинения, считает свое преследование незаконным, а причастность к каким-либо преступлением недоказанным.

Как передает корреспондент ТАСС, Сафронов в ответ на вопрос судьи ответил, что приговор ему понятен. Около 50 человек, пришедших поддержать подсудимого встретили приговор возгласами: "Свободу!", "Держись!". Сафронов в ответ выкрикнул: "Я вас люблю!", покидая зал заседаний под конвоем.

Гособвинение в ходе прений сторон просило приговорить подсудимого к 24 годам колонии строгого режима со штрафом 500 тыс. рублей. Вину он не признал. Защита просила вынести оправдательный приговор.

Адвокат Дмитрий Катчев сообщил, что защита обжалует приговор. "Защита обжалует вынесенный приговор, мы настаиваем на невиновности Сафронова", - сказал адвокат.

Защитник назвал приговор неадекватным и подчеркнул, что Сафронову дали 22 года колонии за исполнение служебных обязанностей. "Каждый журналист в России теперь должен задуматься, а стоит ли ему оставаться в этой профессии", - сказал адвокат. 

 

 

Фото:    РИА Новости / пресс-служба Мосгорсуда

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