Суд приговорил депутата Госдумы Белоусова к 10 годам колонии по делу о рекордной взятке

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Мосгорсуд приговорил к 10 годам колонии строгого режима депутата Госдумы Вадима Белоусова по делу о получении взятки в 3,25 млрд рублей. Об этом в среду, 3 августа, сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.

Кроме того, ему назначен штраф в размере 500 млн рублей.

Также Белоусову запретили занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти и выполнением организационно-распределительных и административно-хозяйственных работ сроком на 15 лет. Суд также посчитал необходимым лишить Белоусова награды «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Прокурор просил отправить депутата от фракции «Справедливая Россия» в колонию на 14 лет и оштрафовать его на 500 млн рублей.

Фото: TASS/URA.RU/Анна Майорова