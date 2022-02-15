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Суд отстранил от должности нотариуса, обвиняемого по делу о мошенничестве с имуществом актера Баталова

15 февраля 2022 22:01
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Дмитрия Бублия отстранили от должности временно.

Суд отстранил от должности нотариуса, обвиняемого по делу о мошенничестве с имуществом актера Баталова

Дмитрия Бублия отстранили от должности временно.

Хамовнический суд Москвы отстранил от должности нотариуса Дмитрия Бублия, обвиняемого по уголовному делу о мошенничестве при оформлении сделок с недвижимостью семьи актера Алексея Баталова, передает ТАСС

"С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Центрального административного округа суд применил к Дмитрию Бублию меру процессуального принуждения в виде временного отстранения от должности нотариуса Москвы", - сообщает надзорное ведомство в Telegram-канале.

Ранее Хамовнический суд отказал в отстранении Бублия от должности нотариуса. Прокуратура обжаловала это решение и Мосгорсуд отменил его, направив материалы на новое рассмотрение.

По версии следствия, Наталья Дрожжина и ее муж Михаил Цивин вошли в доверие к вдове Алексея Баталова и его младшей дочери под предлогом оказания им поддержки и помощи. Они обманным путем подписали доверенность на распоряжение деньгами и в 2019-2020 годах сняли с расчетных счетов более 20 млн рублей.

Кроме того, Дрожжина и Цивин обратились к своему знакомому нотариусу Дмитрию Бублию с просьбой изготовить три договора пожизненного содержания с иждивением и заверить их без соблюдения предусмотренной законодательством процедуры. По данным следствия, нотариус изготовил договоры, на основании которых в собственность Цивина и Дрожжиной перешли принадлежавшие дочери Баталова Марии доля в квартире на улице Серафимовича, квартира в Первом Самотечном переулке и нежилое помещение, а затем удостоверил подписи потерпевших - Марии Баталовой и ее законного представителя Гитаны Леонтенко - без их присутствия. В результате семье Баталова был причинен ущерб на общую сумму более 57 млн рублей.

Ранее по иску прокуратуры Москвы, заявленному в интересах Марии Баталовой, суд признал недействительными договоры пожизненного содержания с иждивением, заключенные с Дрожжиной.

 

Фото:   pixabay

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