Суд отменил условное осуждение Кирилла Серебренникова и снял с него судимость

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Хамовнический суд Москвы отменил решение об условном осуждении режиссера Кирилла Серебренникова до истечения его испытательного срока и снял с него судимость. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Судья Хамовнического суда Мищенко Д. И. приняла решение удовлетворить соответствующее ходатайство защиты и отменить условное осуждение Серебренникова К. Ю. до истечения его испытательного срока и снять с него судимость", - сказали в суде.

Как следует из решения суда, с копией которого ознакомился ТАСС, судья пришла к выводу, что Серебренников после назначения ему наказания вел себя безупречно, возместил причиненный им вред, оплатил штраф, и на этом основании суд может снять с него судимость и отменить условное осуждение до истечения срока.

Мещанский суд Москвы в июне 2020 года вынес приговор по делу "Седьмой студии". Серебренникова приговорили к трем годам условно, условные сроки получили и двое других фигурантов - продюсеры Алексей Малобродский и Юрий Итин. Экс-сотрудницу Минкультуры Софью Апфельбаум признали виновной в халатности и назначили штраф, но освободили от наказания за истечением срока давности. Суд также удовлетворил иск Минкультуры о взыскании с Серебренникова, Итина и Малобродского солидарно около 129 млн рублей в счет компенсации ущерба. Через год стало известно, что режиссер оплатил назначенный судом штраф.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС