Суд оштрафовал Шевчука на 50 тысяч рублей по делу о дискредитации ВС РФ

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Суд в Уфе во вторник, 16 августа, оштрафовал музыканта, солиста группы «ДДТ» Юрия Шевчука на 50 тыс. рублей по делу о дискредитации Вооруженных сил России (ВС РФ), пишут "Известия".

Сам Шевчук не явился в зал суда по причине карантина, на котором находится из-за контакта с зараженным коронавирусной инфекцией. На заседании была допрошена составившая протокол на музыканта после его концерта в Башкирии представитель полиции Рашида Камалова.

Она доказала, что дискредитирующие спецоперацию слова услышали примерно 8 тыс. зрителей.

«Суд постановил признать виновным в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 50 тыс. рублей», — озвучила вердикт судья.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко