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Суд оштрафовал Навального на 850 тысяч рублей за клевету на ветерана

20 февраля 2021 20:49
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Это чуть меньше, чем просила прокуратура - обвинение настаивало на штрафе в 950 тысяч рублей.

Мировой суд столичного района Южное Медведково обязал Алексея Навального выплатить штраф в 850 тысяч рублей по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости из зала Бабушкинского суда.

"По совокупности преступлений [с учетом приговора по "Ив Роше"] назначить Навальному Алексею Анатольевичу наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 850 тысяч рублей", - объявила судья Вера Акимова.

Это чуть меньше, чем просила прокуратура - обвинение настаивало на штрафе в 950 тысяч рублей. Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано в течение десяти дней.

Суд пришел к выводу, что вина Навального доказана показаниями самого ветерана, его внука, сиделки и соседки, а также свидетелей, которые случайно обнаружили в интернете комментарии блогера и сообщили о них в Следственный комитет.

Приговор также учитывает результаты экспертизы лингвиста, выступавшей на стороне обвинения. Экспертизу лингвиста защиты суд оценил критически - она, согласно приговору, "носит поверхностный характер". Доводы защиты о фальсификации подписей ветерана суд счел необоснованными.

Навальный не признает себя виновным в клевете и уже осужден на 3,5 года колонии по делу "Ив Роше". Новый приговор, однако, не отразится на сроке его заключения, поскольку статья "Клевета" в редакции, актуальной на момент преступления, не предполагала лишение свободы.

Таким образом, блогеру предстоит отсидеть в местах заключения около 2,5 лет – год из 3,5 назначенных он уже отбыл.

В ходе процесса по клевете Навальный допускал многочисленные выпады в адрес участников процесса – заявлял, что ветерана используют "как куклу", его внука называл "торговцем дедом", к прокурору обращался словами "дорогая моя", судью грозил удалить из зала.

Это привело к тому, что прокуратура попросила суд направить материалы в отношении блогера в Следственный комитет на проверку, не содержат ли они сами по себе еще один состав преступления. Решение по этому вопросу суд, как ожидается, огласит в конце процесса.

Уголовное дело о клевете возбудили из-за комментариев Навального к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений к Конституцию РФ. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, но в середине января вернулся в Россию и был задержан, после чего заседания возобновились.

Виновным себя Навальный не признал. Ему вменяется клевета (часть 2 статьи 128.1 УК РФ) и грозит штраф или принудительные работы. После подписания президентом РФ Владимиром Путиным закона об усилении уголовной ответственности за клевету по этой статье возможно более жесткое наказание — лишение свободы, — однако оно не применяется к делам, возбужденным ранее.

 

Фото:   РИА Новости / Павел Бедняков

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