Суд лишил прав родителей девочки, прожившей около шести лет в перинатальном медцентре "Мать и дитя"

122

Пресненский районный суд в понедельник лишил родительских прав биологических родителей девочки, которая около шести лет находилась в перинатальном медицинском центре "Мать и дитя" на Севастопольском проспекте в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил иск отдела социальной защиты населения района Хамовники в отношении Татьяны Максимовой и Юрия Зинкина и лишил их родительских прав", - сказали в суде.

Как сообщалось ранее, девочка родилась в 2014 году в клинике "Мать и дитя" и после выписки снова была возвращена матерью в отделение патологии новорожденных, где прожила около шести лет. После того как история получила широкую огласку в СМИ, судьбой девочки заинтересовались органы опеки и попечительства и надзорное ведомство.

После рождения по медицинским показаниям ребенку оказывался комплекс реанимационных, диагностических, лечебных и реабилитационных процедур, требующих длительного пребывания в условиях стационара. Руководство медцентра в январе 2019 года после очередного отказа родителей забрать ребенка обратилось в органы опеки и попечительства с просьбой разрешить ситуацию. По результатам проведенного медобследования девочка была выписана 20 марта 2019 года, но ее не забрали, после чего был составлен акт об оставлении ребенка, переданный в органы опеки и попечительства.

20 сентября 2019 года Гагаринским районным судом вынесено решение об обязании родителей забрать ребенка. Решение вступило в законную силу 18 ноября 2019 года апелляционным определением Мосгорсуда. Родители в добровольном порядке решение не исполнили, поэтому 5 декабря исполнительные листы, обязывающие родителей забрать ребенка, были сданы в Федеральную службу судебных приставов. 5 февраля 2020 года Пресненский суд решил передать ребенка в органы опеки, ограничив родителей в правах.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС