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Суд изъял у депутата Сопчука связанные с добычей золота активы на 38 млрд рублей

27 января 2021 20:23
134
Суд счел, что в отношении изъятого имущества не представили доказательства его приобретения на законные доходы.

Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры и изъял в пользу государства активы депутата Госдумы Сергея Сопчука, связанные с добычей золота, стоимость которых оценивается в 38 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры к Сопчуку, а также Василию Усольцеву и Людмиле Стуковой и обратил в доход РФ долю в уставном капитале ООО "Терней золото" в размере 99,23%, ООО "Партнер" в размере 0,5%, ООО "Омония" в размере 0,27%", - сказали в пресс-службе, не уточнив других подробностей. Источник ТАСС в правоохранительных органах отметил, что речь идет о бывшем первом вице-губернаторе Приморья Василии Усольцеве, предпринимателе Людмиле Стуковой.

"Суд счел, что в отношении изъятого имущества не представлены в соответствии с законодательством РФ о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы. Стоимость активов Сопчука, по предварительным данным, оценивается в 38 млрд рублей", - сказал собеседник агентства.

Компания ООО "Терней золото" имеет лицензии на разработку золота в Тернейском районе Приморья.

Сергей Сопчук в 2002 - 2006 годах был председателем Законодательного собрания Приморья, а позже стал вице-губернатором региона. В 2016 году Сопчук был избран депутатом Госдумы по 62-му одномандатному округу (Владивосток). Он - член фракции "Единая Россия". В 2017 году назначен главой межрегионального координационного совета "Единой России" по Приморью, Сахалину и Якутии.

 

Фото:   Владимир Саяпин/ТАСС

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Комментарии

Закон
27 января 2021  20:23
Суд счел, что в отношении изъятого имущества не представили доказательства его приобретения на законные доходы.
Суд изъял у депутата Сопчука связанные с добычей золота активы на 38 млрд рублей
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