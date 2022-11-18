Суд Екатеринбурга оправдал бывшего охранника «Ельцин Центра», пририсовавшего глаза на картине «Три фигуры»

Суд Екатеринбурга оправдал бывшего охранника «Ельцин Центра». Мужчине отменили обвинительный приговор, не увидев в его действиях состава преступления, сообщает телеканал «Известия».
7 декабря 2021 года охранник Александр Васильев во время работы на выставке подрисовал гелевой ручкой глаза на лицах фигур на картине Анны Лепорской.
Работа «Три фигуры» была привезена в «Ельцин Центр» из Третьяковской галереи.
Картину стоимостью более 74 млн рублей полностью восстановили, ущерб превысил 250 тыс. рублей.
Фото: «Ельцин Центр»