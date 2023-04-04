Суд арестовал Трепову по делу о теракте в кафе в Петербурге, где погиб военкор Татарский

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Басманный суд Москвы арестовал Дарью Трепову по делу о теракте в кафе в Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский, сообщил корреспондент РИА Новости.

"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Треповой меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 2 июня 2023 года", — огласила решение судья.

Защита просила избирать обвиняемой меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. Интересы обвиняемой в суде представляли два адвоката по соглашению.

В начале заседания Трепова ответила на вопросы судьи, касающиеся ее биографии. Девушка говорила сбивчиво и едва слышно, ее просили отвечать более четко.

Вскоре заседание закрыли от слушателей по просьбе следователя. Он заявил, что гласное рассмотрение может нарушить неприкосновенность частной жизни. Публично обозначить свою позицию Трепова не успела.

Следственный комитет предъявил Треповой обвинение по двум статьям: "Террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку" и "Незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой".

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