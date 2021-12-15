Суд арестовал собственника шахты "Листвяжная"

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Центральный районный суд Кемерово арестовал президента холдинга "СДС", председателя совета директоров компании "СДС-Уголь" и основного собственника "Листвяжной" Михаила Федяева по уголовному делу об аварии на шахте, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил избрать в отношении Федяева Михаила Юрьевича меру пресечения в виде заключения под стражу до 14 февраля 2022 года", — сказал судья.

Адвокат бизнесмена сообщил РИА Новости, что собирается обжаловать арест своего подзащитного.

Следствие просило отправить Федяева под стражу на два месяца — до 14 февраля, а защита — ограничиться домашним арестом. Федяев не признал себя виновным в суде, выразив надежду, что следствие "установит истинные причины всего и, соответственно, кто в чем виноват". Ему грозит до десяти лет тюремного заключения.

Фото: РИА Новости / Данил Айкин