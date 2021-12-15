Я нашел ошибку
Главные новости:
Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян принял участие в торжественном мероприятии.
Кинельская центральная больница города и района отмечает 85-летие
Им стал Александр Пастушок.
Назначен новый руководитель тольяттинской станции скорой медицинской помощи
Спасти тольяттинца не удалось.
Из окна тольяттинской инфекционной больницы выпрыгнул пациент
Начата доследственная проверка.
В Большечерниговском районе при падении бетонной плиты погиб рабочий
Ожидается, что вторую часть материалов не раскроют до 15 декабря 2022 года.
В США обнародованы новые материалы об убийстве Джона Кеннеди
До 14 февраля.
Суд арестовал собственника шахты "Листвяжная"
Будьте внимательны и осторожны!
В Самарской области сохраняется гололедица на дорогах
Подсудимый будет содержаться в колонии общего режима.
Водитель, насмерть сбивший в Москве дочь экс-министра Татарстана, проведет 10,5 лет в колонии
Наверх
Самара  -3 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.85
0.38
EUR 83.24
0.41
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В СОУНБ открывается выставка «Против течения»
«Единая Россия» проведет в регионах предновогодние акции
Музей имени Алабина приглашает самарцев на лекцию про импрессионистов и прерафаэлитов
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Суд арестовал собственника шахты "Листвяжная"

15 декабря 2021 21:41
288
До 14 февраля.

Центральный районный суд Кемерово арестовал президента холдинга "СДС", председателя совета директоров компании "СДС-Уголь" и основного собственника "Листвяжной" Михаила Федяева по уголовному делу об аварии на шахте, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил избрать в отношении Федяева Михаила Юрьевича меру пресечения в виде заключения под стражу до 14 февраля 2022 года", — сказал судья.

Адвокат бизнесмена сообщил РИА Новости, что собирается обжаловать арест своего подзащитного.

Следствие просило отправить Федяева под стражу на два месяца — до 14 февраля, а защита — ограничиться домашним арестом. Федяев не признал себя виновным в суде, выразив надежду, что следствие "установит истинные причины всего и, соответственно, кто в чем виноват". Ему грозит до десяти лет тюремного заключения.

 

Фото:    РИА Новости / Данил Айкин

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Обращения жителей  касались развития сферы искусства, помощи многодетным семьям в трудной жизненной ситуации и защиты безнадзорных животных.
15 декабря 2021  18:08
Дмитрий Азаров провел личный прием граждан
223
Еще 651 житель Самарской области заболел коронавирусом
15 декабря 2021  13:54
Еще 651 житель Самарской области заболел коронавирусом
453
Появился полный список катков, которые зальют в Самаре
15 декабря 2021  12:17
Появился полный список катков, которые зальют в Самаре
264
В Самаре в связи с непогодой усилены меры по ликвидации обледенений
15 декабря 2021  12:05
В Самаре в связи с непогодой усилены меры по ликвидации обледенений
269
В Самаре стартовал Международный Форум Волонтеров Победы
15 декабря 2021  09:35
В Самаре стартовал Международный Форум Волонтеров Победы
351
Весь список