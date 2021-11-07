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Суд арестовал одного из четырех обвиняемых в нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве

7 ноября 2021 20:26
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Его взяли под стражу до 5 января.

Щербинский районный суд в воскресенье арестовал одного из четырех обвиняемых в нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве. Об этом ТАСС сообщили в столичной прокуратуре.

"С учетом позиции прокуратуры суд избрал в отношении 19-летнего обвиняемого в покушении на убийство в Новой Москве меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 5 января 2022 года", - сообщили в надзорном ведомстве.

В пресс-службе Щербинского суда ТАСС подтвердили информацию об аресте одного из обвиняемых. "7 ноября Щербинским районным судом Москвы заключен под стражу Фарамаз Гасанов, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 пп. "а", "в", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ. Постановлением суда установлен срок содержания обвиняемого под стражей до 5 января 2022 года", - сказали в суде.

 

Фото:    Марина Венцова/ТАСС

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