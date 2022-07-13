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Суд арестовал экс-замглавы МЧС Гуровича по делу о превышении должностных полномочий

13 июля 2022 21:27
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Ему грозит до 10 лет колонии.

Басманный суд Москвы в среду арестовал бывшего заместителя главы МЧС России Андрея Гуровича, который обвиняется в должностных преступлениях. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд удовлетворил ходатайство ГСУ СК РФ и избрал Гуровичу меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 11 сентября", - зачитала решение судья Наталья Дударь.

Гурович обвиняется в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Ему грозит до 10 лет колонии.

По данным СК РФ, по версии следствия, в 2020 году Гурович организовал выделение из федерального бюджета более 969 млн рублей для строительства в Мурманской области полевого госпиталя для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Но он был возведен без учета климатических условий региона, в результате его не использовали и демонтировали. При этом на Гуровича были возложены обязанности по контролю за расходованием выделенных бюджетных денежных средств. Но он никаких мер к эффективному использованию денег не принял, в результате чего бюджету Мурманской области был причинен ущерб, который превышает 320 млн рублей. Следователи совместно с ФСБ России по местам жительства Гуровича и иных связанных с ним лиц, а также в территориальных подразделениях министерств и ведомств провели обыски.

Президент России Владимир Путин 25 мая своим указом освободил Гуровича от должности заместителя главы МЧС РФ. 

 

Фото:    Владимир Гердо/ТАСС

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