Совфед готовит законопроект, позволяющий осужденным участвовать в боевых действиях

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Сенатом разработан законопроект, предоставляющий отсрочку и даже освобождение от отбывания наказания осужденным, желающим участвовать в боевых действиях. Позволят отправиться на фронт не всем желающим.

Одним из авторов законопроекта, как сообщает ТАСС, стала сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. Авторами предусмотрено, что осужденные могут получить возможность участия в боевых действиях в период мобилизации и действия военного положения.

«Закон актуален, поскольку отвечает интересам безопасности страны и принципам гуманизации уголовного законодательства. В частности, законопроектом предусматривается дополнение УК РФ статьей 82.2, предусматривающей возможность предоставления в военное время, в период мобилизации, военного положения или вооруженного конфликта определенным категориям осужденных отсрочки исполнения наказания в связи с направлением их для участия в боевых действиях», — цитирует информагентство пояснительную записку к тексту законопроекта.

По замыслу авторов, действие законопроекта распространяется и на военнослужащих, и на гражданских лиц.

Военным, приговоренным к содержанию в дисциплинарных воинских частях или лишению свободы на срок до пяти лет, может быть предоставлена отсрочка от реального отбывания наказания на время их участия в боевых действиях до фактического окончания таковых.

Однако действует эта мера для военных только при вынесении приговора, то есть до фактического их направления в места отбывания наказания, затем они теряют статус военнослужащего и могут претендовать на отсрочку наравне с осужденными гражданскими лицами, пишет Обозрение.

С гражданскими лицами действует тот же принцип, но применим он может быть только к впервые осужденным за преступления небольшой или средней тяжести, выразившим желание принять участие в боевых действиях.

«Если осужденный проявит мужество и героизм при исполнении воинского долга, добросовестное отношение к исполнению обязанностей военной службы и тем самым докажет свое исправление, то по представлению командования суд может освободить его от отбывания наказания или оставшейся части наказания, сняв судимость либо заменив оставшуюся часть наказания более мягким видом наказания», — цитирует ТАСС сенатора Ковитиди.

Возможность участвовать в боевых действиях вместо отбывания наказания авторами законопроекта не предоставляется осужденным за:

призывы или участие в массовых беспорядках

нарушения правил проведения митингов

публичные действия по дискредитации ВС РФ

пропаганду нацистской символики

призывы к санкциям против РФ

распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ.

Те осужденные, кто после предоставления отсрочки откажется участвовать в боевых действиях или будет это делать «ненадлежащим образом», по решению командования и суда вернется в места заключения.

В процессе принятия решения о предоставлении отсрочки будут учитываться:

характеристика личности

состояние здоровья

военно-учетная специальность

уровень профессиональной подготовки

мнение органов военного управления о целесообразности использования того или иного осужденного в боевых действиях.

Для особо отличившихся в ходе боевых действий предусмотрено полное освобождение от наказания. Принимать решение о такой мере будет суд, на основании ходатайства военного командования и заключения прокурора.