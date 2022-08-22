Сотрудники таможенного поста в аэропорту «Курумоч» не дали вывезти в Турцию значительную сумму денег

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Сотрудники таможенного поста Аэропорт Самара при проведении таможенного контроля на международном рейсе в ручной клади пассажира обнаружили незадекларированную валюту в размере более 26 тыс. евро и 7,5 млн рублей.

Гражданин проследовал «зеленым» коридором, тем самым заявив об отсутствии денежных средств, подлежащих таможенному декларированию. Пассажирская таможенная декларация ни им, ни членами его семьи не заполнялась.

Вывоз из России иностранной валюты свыше 10 000 долларов США запрещен. Кроме того, в соответствии с российским законодательством без декларирования разрешено провозить наличные денежные средства в рублях, но не более 10 000 долларов США в эквиваленте.

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, ответственность за которое предусмотрена ст. 200.1 УК РФ – незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств, совершенное в крупном размере.

Начальник таможенного поста Аэропорт Самара Анатолий Законов: «Сезон отпусков еще не закончен и многие летят на отдых заграницу. Уважаемые пассажиры, напоминаем об установленных правилах ввоза и вывоза денежных средств и просим обращать внимание на информационные стенды, расположенные перед зоной таможенного контроля и у стоек регистрации багажа», сообщает пресс-служба Самарской таможни.

Фото: пресс-служба Самарской таможни