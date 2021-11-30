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Сотрудники ИК-5 и ИК-3 УФСИН СО при досмотре передач осужденных обнаружили запрещенные предметы

30 ноября 2021 15:53
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В один день сотрудники двух исправительных учреждений произвели изъятие запрещенных предметов.

В один день сотрудники двух исправительных учреждений произвели изъятие запрещенных предметов. Так, в ИК-5 в комнате длительных свиданий при досмотре гражданина Ч., прибывшего на свидание с осужденным Г., в кармане куртки обнаружена и конфискована гарнитура к сотовому телефону. 

Также в комнате длительных свиданий исправительной колонии №3 при досмотре продуктовой передачи от гражданки К., предназначенной осужденному Ш., обнаружены и изъяты 7 сотовых телефонов, 69 сим-карт, 3 USB кабеля, гарнитура и аккумулятор к сотовому телефону.

По всем этим нарушениям законодательства проводятся административные расследования.

Передачи неразрешенных предметов осужденным регулярно пресекаются сотрудниками исправительных учреждений. Однако еще есть граждане, которые пытаются использовать изощренные методы для доставки запрещенных предметов. Такие факты правонарушения влекут не только административную, но и уголовную ответственность, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

 

Фото:   пресс-служба УФСИН России по Самарской области

 

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