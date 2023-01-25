Сотрудники ИК-3 УФСИН СО обнаружили запрещенные предметы в продуктовой передаче

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В ходе досмотра продуктовой передачи от гражданина родственнику-осужденному сотрудники колонии в коробке из-под шоколадных конфет обнаружены запрещенные предметы. Это 12 сотовых телефонов и 5 гарнитур к ним.



Гаджеты и аксессуары к ним изъяты. Сейчас по данному факту принимаются меры правового характера.



Статьей 19.12 Кодекса об административных правонарушениях российской Федерации предусмотрена административная ответственность за передачу либо попытку передачи любым способом лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, предметов, веществ или продуктов питания, приобретение, хранение или использование которых запрещено законом, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото: пресс-служба УФСИН СО