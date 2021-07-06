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Сотрудники ФСБ РФ с поличным задержали консула Эстонии в Санкт-Петербурге при получении им закрытых материалов

6 июля 2021 19:14
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К иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права.

Сотрудники ФСБ России с поличным задержали консула Эстонии в Санкт-Петербурге при получении им материалов закрытого характера от россиянина. Об этом во вторник сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ.

"Федеральной службой безопасности в Санкт-Петербурге задержан с поличным при получении от российского гражданина материалов закрытого характера эстонский дипломат - консул Генерального консульства Эстонской Республики в Санкт-Петербурге Март Лятте", - сообщили в ФСБ.

В спецслужбе подчеркнули, что "данная деятельность не совместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации". К иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права, добавили в ЦОС.

Согласно международным нормам, дипломаты обладают неприкосновенностью в стране, в которой они работают, но их можно лишить права пребывания в случае нарушения закона или враждебных действий.

 

Фото:    Виталий Невар/ТАСС

Теги: задержан консул ФСБ РФ Эстония

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