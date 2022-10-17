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Сотрудниками Самарской таможни задержан молодой человек с посылкой с сибутрамином

17 октября 2022 16:11
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В международном почтовом отправлении из Казахстана находилось более 1000 капсул различных наименований препаратов для похудения.

В Самаре сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Самарской таможни в одном из почтовых отделений был задержан молодой человек с посылкой с запрещенными препаратами общим весом более 0,5кг.

В международном почтовом отправлении из Казахстана находилось более 1000 капсул различных наименований препаратов для похудения. В результате проведенной экспертизы было установлено, что во всех таблетках содержится сильнодействующее вещество «сибутрамин», включенный в Список сильнодействующих веществ.

Опросив задержанного гражданина, оперативные сотрудники выяснили, что посылку заказала его теща. Он же о содержимом не знал.

По словам заместителя начальника Самарской таможни Никиты Пронина: «Гражданка оплатила и переместила посредством пересылки из Республики Казахстан в Российскую Федерацию в международном почтовом отправлении предназначенные для немедицинского потребления препараты, содержащие в своем составе сильнодействующие вещества, тем самым осуществила незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС сильнодействующих веществ. Таким образом, в ее действиях усматриваются признаки состава преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 226.1 УК РФ. Еще раз напоминаем, что согласно п. 2.1.4 ст. 15 Всемирной почтовой конвенции от 12 августа 2008 г. запрещены к пересылке во всех категориях почтовых отправлений предметы, ввоз или обращение которых запрещены в стране назначения, а для лекарственных средств, содержащих сильнодействующие вещества и ограничены к ввозу необходимы соответствующие документы и назначения врача».

Материалы по данному делу переданы в Средневолжское ЛУ МВД России на транспорте для принятия решения.

 

Фото:   пресс-служба Самарской таможни

 

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