«Собери ребенка в школу»: судебные приставы посетили должников-алиментщиков 

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В преддверии нового учебного года в Главном управлении ФССП России по Самарской области стартовала ежегодная акция «Собери ребенка в школу», целью которой является побуждение должников к оплате алиментов.

В первый день проведения акции судебные приставы-исполнители Самарской области посетили свыше 180 должников, призвав их к исполнению своих родительских обязательств. В ходе рейда сотрудники Службы взыскали с неплательщиков около 130 тысяч рублей.

К сожалению, решению суда о выплате алиментов на содержание несовершеннолетних детей, многие должники не придают внимания, тогда судебные приставы-исполнители напоминают о необходимости уплаты долга с помощью мер принудительного характера. Так, в рамках акции было составлено 7 протоколов о привлечении к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». В отношении должников также были вынесены постановления об обращении взыскания на заработную плату, составлены акты описи и ареста в отношении их имущества. Часть должников предоставили судебным приставам сведения о трудоустройстве. Исполнительные документы направлены для удержания алиментов по месту работы. Также отделениями судебных приставов в рамках акции были организованы встречи должников с представителями духовенства.

Судебные приставы региона призывают должников по алиментам активнее принимать меры к погашению задолженности, не только во избежание неприятных последствий для себя, но и чтобы не омрачать своему ребенку финансовыми трудностями начало нового учебного года, сообщает пресс-служба ГУФССП СО.

Фото: пресс-служба ГУФССП СО