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«Снимала» порчу с пенсионеров: лжецелительница предстанет перед судом в Самаре

23 августа 2024 10:22
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Потерпевшими заявлены иски на общую сумму свыше 340 000 рублей.

В отделы полиции по Кировскому и Промышленному районам с небольшим интервалом поступило два заявления о фактах мошенничества.

В обоих случаях заявительницы 1946 и 1934 годов рождения, рассказывали, что на улице к ним подошла женщина и представилась новым участковым врачом. Под предлогом проверки различных документов, незнакомка сообщала доверчивым пожилым женщинам о наличии у них порчи. Убедив в обоих случаях, что именно сглаз является причиной проблем со здоровьем, незнакомка вместе с пенсионерками заходила к ним домой и предлагала провести обряд очищения путем заговора на ценные вещи: золотые украшения и денежные средства. Для убедительности в одном из случаев злоумышленница велела 90-летней женщине кидать часть денежных средств ей под ноги, а для полного очищения сказала завернуть все имеющиеся наличные деньги в газету, положить под кровать и рекомендовала не прикасаться к свертку три дня. После ухода лжецелительницы, женщины, не дождавшись указанного срока, проверяли спрятанное в свертке имущество. После обнаружения пропажи денег, обманутые местные жительницы обратились в полицию за помощью.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили, личность и местонахождение подозреваемой – ранее судимой за аналогичное преступление жительницы Йошкар-Олы. Злоумышленница пыталась уехать в свой город на рейсовом автобусе, но в последний момент полицейские задержали ее и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства

Задержанная не стала отрицать своей вины в совершении противоправных деяний. Как сообщалось ранее, у нее обнаружили часть денег, похищенных у пожилой женщины. Похищенным у второй потерпевшей имуществом она к этому моменту распорядилась по своему усмотрению.

В настоящее время фигурантке предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 2 и 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Потерпевшими заявлены иски на общую сумму свыше 340 000 рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД СО

 

Теги: Самара Уголовное дело

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