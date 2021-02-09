Следствие проверит информацию о возможном подкупе свидетелей по делу Ефремова

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Следствие проверит информацию о возможном подкупе свидетелей, дававших показания в защиту актера Михаила Ефремова на суде по делу о ДТП. Об этом ТАСС сообщили во вторник в правоохранительных органах.

"Следствие проверит данные, что трех свидетелей стороны защиты могли подкупить за 300 тыс. рублей каждого", - сказал источник. Он напомнил, что трое свидетелей по делу Ефремова стали обвиняемыми в даче ложных показаний. В рамках этого дела допрошены актер, которого этапировали в Москву, и его бывший адвокат Эльман Пашаев. Но они не являются подозреваемыми по делу о даче ложных показаний.

20 ноября 2020 года МВД России сообщило о возбуждении трех уголовных дел в отношении свидетелей, которые дали в суде по делу Ефремова заведомо ложные показания. Эти свидетели были допрошены по ходатайству Пашаева. Двое из них, Андрей Гаев и Александр Кобец, утверждали в суде, что первыми оказались у машины артиста в момент ДТП, по их словам, за рулем сидел не Ефремов, а неизвестный молодой парень, который стал им угрожать. Еще один свидетель, Теван Бадасян, заявил, что за два часа до ДТП видел, как в припаркованный у бара джип Ефремова садится какой-то неизвестный Бадасяну человек.

8 сентября 2020 года суд приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы. Позже Мосгорсуд снизил срок наказания до 7,5 года.

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