Следователи проверяют  на причастность к смерти мужчины, обнаруженного в поселке Винтай, местного жителя

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Тело погибшего было обнаружено 2 сентября закопанным на территории лесополосы вблизи поселка Винтай Красноглинского района Самары, что указывает на возможную попытку его сокрытия.

Поскольку при осмотре тела мужчины были установлены признаки, указывающие на возможный криминальный характер его смерти, в соответствии с действующим законодательством возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

В настоящее время следователями совместно с оперативными сотрудниками ГУ МВД Самарской области проверяется на причастность к смерти мужчины местный житель 1987 года рождения.

"С целью установления объективной картины произошедшего проводится проверка показаний на месте, назначен комплекс медико-криминалистических и ситуационных экспертиз, в том числе для установления времени смерти и характера причинения телесных повреждений. Кроме того, планируется проведение психофизиологического исследования с использованием полиграфа мужчине 1987 года рождения. Проводятся иные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление свидетелей, очевидцев произошедшего и всех обстоятельств смерти погибшего" - сообщили в пресс-службе СУ СК СО.

В рамках другого уголовного дела будет дана процессуальная оценка действиям умершего, в отношении которого поступили сообщения о совершении преступлений против половой неприкосновенности.

Фото: СУ СК СО