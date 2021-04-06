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Московские следователи начали проверку песни певицы Манижи "Русская женщина", с которой она будет представлять Россию на "Евровидении", после обращения АНО "Ветеранские вести". Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В Останкинском следственном отделе 5 апреля зарегистрирован материал проверки на наличие признаков возбуждения ненависти либо вражды в песне певицы Манижи "Русская женщина", - сказал собеседник агентства. Он пояснил, что результатом проверки может стать как возбуждение дела, так и отказ в возбуждении, о чем уведомят заявителя.

Ранее АНО "Ветеранские вести" обратилась к главе СК Александру Бастрыкину с просьбой возбудить дело на Манижу за экстремизм и пресечь распространение видео ее выступления. Обратившиеся считают, что исполненный Манижей сценический номер направлен "на грубое оскорбление и унижение человеческого достоинства русских женщин по признаку отношения к национальности". В свою очередь источник ТАСС сообщал, что СК рассмотрит это обращение, однако в данном случае проведение проверки вряд ли возможно, так как очевидно отсутствие каких-либо признаков противоправной деятельности.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС