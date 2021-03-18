СК СО начата доследственная проверка по факту обрушения стены жилого дома

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Сегодня, примерно в 6 часов в Ленинском районе города Самары обрушилась стена жилого 2-этажного дома. В результате происшествия погибших и пострадавших нет.

По данному факту Ленинским межрайонным следственным отделом города Самары следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области начата доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства происшествия и причины ему предшествующие, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области