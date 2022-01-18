СК СО проводится доследственная проверка по факту пожара, в результате которого погибла женщина

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Следственным отделом Кировского района Самары по факту обнаружения после тушения пожара тела женщины 1985 года рождения проводится доследственная проверка.

"По версии следствия, 18 января 2022 года после тушения пожара в частном доме, расположенном в районе Барбошиной поляны Кировского района города Самары, обнаружено тело женщины 1985 года рождения. Причина возникновения возгорания устанавливается", - сообщили в пресс службе СУ СК СО.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и причин им предшествующих. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Фото: СУ СК СО