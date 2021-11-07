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СК предъявил обвинение четырем участникам нападения на мужчину с ребенком в Новой Москве

7 ноября 2021 12:02
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Следствие ходатайствует перед Щербинским городским судом об избрании в отношении всех фигурантов дела меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следственный комитет предъявил четырем участникам нападения на мужчину с ребенком в Новой Москве обвинение в покушении на убийство и ходатайствует об их аресте. Об этом ТАСС сообщила в воскресенье представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

"Четырем задержанным в возрасте от 17 до 19 лет предъявлено обвинение в покушении на убийство, совершенном группой лиц по предварительному сговору в отношении двух или более лиц, в том числе малолетнего", - сказала она.

Иванова сообщила, что следствие ходатайствует перед Щербинским городским судом об избрании в отношении всех фигурантов дела меры пресечения в виде заключения под стражу.

 

Фото:   Следственный комитет РФ/ТАСС

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