СК опубликовал видео с места побега из ИВС в Истре

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Следственный комитет опубликовал видео с места побега пятерых человек из изолятора временного содержания в Подмосковье, передает РИА Новости.

На кадрах можно видеть камеру, из которой бежали заключенные. Сотрудник СК осматривает помещения.

О побеге из ИВС в Истре стало известно сегодня утром.

Вся пятеро беглецов — уроженцы Молдавии, один из них — Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве "колбасного короля" Владимира Маругова. Остальные — Александр Бутнару, Николай Тетеря, Денис Грозаву и Иван Цуркану. Их обвиняют в кражах.

Фото: РИА Новости