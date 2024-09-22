СК назвал возможную причину смерти детей, отравившихся в Красноярском крае

134

Дети, отравившиеся в Красноярском крае, предварительно, умерли от токсического действия неустановленного вещества, сообщило ГСУ СК России по региону в Telegram-канале, передает РИА Новости.

Ранее региональный следком сообщал, что семья, в том числе четверо детей 6, 11, 12 и 13 лет, отравилась после того, как на ужин употребили курицу и пельмени, приобретенные в местном магазине в селе Красная Сопка. В субботу, 21 сентября, у всех членов семьи появились признаки пищевого отравления. Около 11 часов утра они обратились в больницу с признаками тошноты и рвоты. После этого у шестилетней девочка и тринадцатилетнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в больнице. Третий ребенок скончался в воскресенье в больнице – это девочка 11 лет.

РИА Новости в СК сообщали, что все полуфабрикаты и курицу изъяли из сельского магазина в Красноярском крае. Состояние семьи – тяжелое, за их жизни борются в медучреждениях краевой столицы. Следователями проведен осмотр места происшествия, в магазине и в доме по месту проживания семьи изъяты продукты питания и иные вещества.

"В рамках расследования уголовного дела по факту отравления семьи проведена судебно-медицинская экспертиза... Согласно предварительным данным экспертов, их смерть наступила вследствие токсического действия неустановленного вещества. Для установления точной причины смерти будут проведены дополнительные исследования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следственными органами СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия продолжается расследование уголовного дела по факту гибели троих детей в Назаровском районе Красноярского края в результате отравления неустановленным веществом (часть 3 статья 238 УК).

Помимо этого, в рамках расследования уголовного дела допрошены хозяин и продавец продуктового магазина, фельдшер Красносопинской амбулатории, родственники семьи, изъяты видеозаписи с камер видеонаблюдения в продуктовом магазине, проводится ряд судебных экспертиз.