Шумных россиян ждут штрафы

Я нашел ошибку
Главные новости:
Всему коллективу службы желаю крепкого здоровья, профессиональных побед, тепла семейного очага!
Поздравление Дмитрия Азарова с Днем судебного пристава 
Упаковки от еды и напитков, надувные матрасы, купальники, много пластика и стекла – вот, что осталось от массового отдыха самарчан.
Волонтеры очистили от мусора пляж у реки Сок вблизи Золотого бора
Муниципальный центр управления позволяет получать объективную информацию об актуальных вопросах, волнующих граждан, и принимать необходимые меры для их решения.
За первый месяц работы муниципальным центром управления Самары принято более 4000 обращений
Пресс-секретарь президента отметил, что показатели эффективности "Спутника V" и "Спутника Лайт" выше, чем у многих зарубежных вакцин.
Песков заявил, что "Спутник Лайт" можно использовать для вакцинации и ревакцинации
Чтобы остановить распространение коронавируса, в Самарской области, как и в других регионах России, проводится массовая вакцинация.
Новая реальность: в Самарской области начали вводить систему QR-коды на посещение различных учреждений
Самарские дзюдоисты завоевали две медали.
В Версале проходит чемпионат мира по дзюдо среди глухих 
Онлайн-состязание проверяет и повышает дорожную грамотность учеников 1-9 классов.
С 1 по 19 ноября пройдет Всероссийская олимпиада «Безопасные дороги»
В настоящее время выполняется благоустройство прилегающей территории и подключение здравпункта к системе водоснабжения.
В селе Спасское возведен новый ФАП
Наверх
Самара  +11 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 70.52
0
EUR 82.29
0.45
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарская областная универсальная научная библиотека присоединяется ко всероссийской акции «Ночь искусств – 2021»
В Самарской области пройдет церемония прощания с красноармейцем Метёлкиным Степаном
На самарской площади Славы можно увидеть "Героев России, какими их не видел никто"
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Ноябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Шумных россиян ждут штрафы

1 ноября 2021 12:35
206
Шумных россиян ждут штрафы

 В новый Кодекс об административном правонарушении предложили внести штраф за громкую музыку в ночное время или поздний ремонт в размере 2 тысяч рублей. Об этом рассказала первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова, пишет ФедералПресс.

«Достаточно того, что соседи громко что-то празднуют после установленного часа, слушают музыку на полной громкости, либо кто-то затеял ночной ремонт. Универсальным рецептом от всех подобных действий предполагается сделать звонок в полицию», – объяснила она.

Временные рамки, когда будет накладываться штраф, планируют установить с 23 часов вечера до 7 утра. Также отмечается, что степень нарушения будет предполагать наказание в виде предупреждения. А штрафы будут начинаться с одной тысячи рублей, передает РИА «Новости»

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Еще 1 504 жителей Самарской области заболели коронавирусом
1 ноября 2021  13:52
Еще 1 504 жителей Самарской области заболели коронавирусом
191
Работники госучреждений культуры Самарской области получат дополнительные выплаты
1 ноября 2021  11:25
Работники госучреждений культуры Самарской области получат дополнительные выплаты
223
С 1 ноября в России начинает действовать ряд новых законов и правил
1 ноября 2021  09:08
С 1 ноября в России начинает действовать ряд новых законов и правил
278
Снова большой прирост: еще 1 458 жителей Самарской области заболели коронавирусом
31 октября 2021  12:47
Снова большой прирост: еще 1 458 жителей Самарской области заболели коронавирусом
1129
Еще 1 405 жителей Самарской области заболели коронавирусом
30 октября 2021  13:24
Еще 1 405 жителей Самарской области заболели коронавирусом
1114
Весь список