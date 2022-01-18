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Санкт-Петербургский городской суд отказался выпускать владельца "Рив Гош" из СИЗО

18 января 2022 22:14
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Адвокаты просили отменить постановление районного суда и направить дело на новое рассмотрение либо поменять меру пресечения на домашний арест или залог до 30 миллионов рублей.

Санкт-Петербургский городской суд отклонил жалобу на арест владельца сети парфюмерных салонов "Рив Гош" Августа Мейера, обвиняемого в хищении 2,5 миллиардов рублей, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города, передает РИА Новости.

Адвокаты просили отменить постановление районного суда и направить дело на новое рассмотрение либо поменять меру пресечения на домашний арест или залог до 30 миллионов рублей.

Из доводов защиты, которые приводят в пресс-службы судов, следует, что, по мнению адвокатов, подозрения подтверждается только анализом банкротного дела, в котором сказано, что Мейер являлся совладельцем "Юлмарта" (именно этой компании касается уголовное дело).

"Надежды на убежище в США у Мейера нет. Он отказался от гражданства США в пользу РФ", - сообщила защита.

Вместе с Мейером по уголовному делу проходит его жена Инна и партнер по бизнесу Елена Стрельникова, отправленные под домашний арест.

"Юлмарт" - российская торговая сеть, специализирующаяся на продаже техники, электроники и непродовольственных товаров. В отношении компании в июне 2018 года в судебном порядке введена процедура наблюдения, а в феврале 2020 года арбитраж Петербурга признал ее банкротом.

 

Фото:   РИА Новости / Объединенная пресс-служба Судов Санкт-Петербурга

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