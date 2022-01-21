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Самарцы, обвиняемые в организации и проведении азартных игр, предстанут перед судом

21 января 2022 17:56
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Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. 

Следственным отделом по Кировскому району Самары завершено расследование уголовного дела в отношении местных жителей, обвиняемых по статье "Незаконные организация и проведение азартных игр, совершенное организованной группой".

"В июле 2021 года обвиняемый с целью незаконного материального обогащения предложил знакомому, с которым состоял в дружеских отношениях, принять участие в организации и проведении азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  Согласно распределенным ролям обвиняемый  осуществлял общее руководство преступной деятельностью,  подбором помещения для размещения игорных заведений, а так же контролировал финансовые затраты. На его подельника возлагались обязанности по наладке процесса проведения азартных игр, а также предоставление отчетов о полученных доходах. В последующем в состав организованной группы вошли еще трое участников, которые выполняли роли администраторов", - рассказали в пресс-службе СУ СК СО.

Игры проводились в нежилом помещении одного из жилых домов по улице Нагорной. В данном помещении участники группы разместили необходимую компьютерную технику с установленным программным обеспечением и подключением к сети «Интернет». В период с июля по октябрь 2021 года обвиняемые получили от незаконной деятельности более 109 тысяч рублей. Дальнейшие действия, направленные на проведение азартных игр вне игровой зоны, были пресечены сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. 

 

Фото:   СУ СК СО

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