Самарцам напомнили о правилах охоты в пограничной зоне

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В связи с предстоящим началом сезона охоты Пограничное управление ФСБ России по Саратовской и Самарской областям напоминает жителям и гостям региона, что законодательством Российской Федерации установлены правила пограничного режима, определяющие порядок ведения хозяйственной, промысловой и иной деятельности в пограничной зоне.

Охота производится при наличии соответствующих разрешительных документов на право ее ведения. В пределах пятикилометровой полосы местности вдоль государственной границы охота осуществляется с разрешения пограничного органа. В остальных случаях, связанных с охотой в пограничной зоне, но за пределами пятикилометровой полосы местности необходимо подать письменное уведомление (установленного образца) в ближайшее подразделение Пограничного управления.

Получение пропуска и разрешения возможно, в том числе, через Единый портал государственных услуг. На портале, кроме заполнения анкетных данных, необходимо приложить подписанные собственноручно заявления на пропуск и разрешение.

В соответствии со ст. 18.2 КоАП РФ за нарушения правил пограничного режима предусмотрена административная ответственность.

По всем вопросам, связанным с получением соответствующих разрешений на ведение хозяйственной, промысловой и иной деятельности, а также пропусков в пограничную зону, необходимо обращаться в Пограничное управление ФСБ России по Саратовской и Самарской областям по адресу:

г. Саратов, ул. Лунная 27, телефон 8(8452)39-15-73, либо в отделы в

г. Новоузенске, телефон 8(84562)2-22-04, в пгт. Озинки, телефон 8(84576)4-27-36, в с. Перелюб, телефон 8(84575)2-21-04.