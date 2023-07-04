Самарскими следователями направлено в суд уголовное дело в отношении организатора и участников криминального сообщества

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Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Самарской области окончено расследование по уголовному делу в отношении организатора и четырех участников сообщества, которые в период с 2009 по декабрь 2019 года совершили хищение денежных средств на сумму свыше 1,2 миллиарда рублей у более 2,6 тысяч граждан и легализовали доход, полученный от противоправной деятельности в размере свыше 215 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

В 2009 году уроженка Нижегородской области 1951 года рождения создала устойчивое сообщество, состоящее из 7 человек в возрасте от 37 до 69 лет (5 мужчин и двух женщин), которые организовали производственный кооператив «Фабрика Продуктов ВС», функционирующий по принципу финансовой пирамиды, и под предлогом привлечения денежных средств от пайщиков кооператива по договорам инвестиционного займа завладели денежными средствами жителей 7 регионов России, обратив их в свою пользу. Данная организация фактически не осуществляла какой-либо инвестиционной деятельности. В период своей противоправной деятельности, участники сообщества открыли офисы в Самаре, Тольятти, Кинеле, Сызрани, Отрадном, Похвистнево, Новокуйбышевске, а также в ряде субъектов РФ: республике Татарстан, Пермском крае, Оренбургской, Челябинской, Свердловской и Ульяновской областях.

Как рассказал заместитель начальника ГСУ ГУ МВД России по Самарской области – начальник Следственной части полковник юстиции Д.Г. Зубалов: «Следователями в рамках расследования данного уголовного дела выполнен большой объем работы: установлено и признано потерпевшими 2600 граждан Российской Федерации, проведено 20 обысковых мероприятий по местам жительства фигурантов и в офисах организации, более 2,6 тысяч выемок договоров и иных финансовых документов, установлены и допрошены более 250 свидетелей. По изъятой документации назначены 22 бухгалтерских и более 26 криминалистических судебных экспертиз. В качестве доказательств противоправной деятельности, следствием изъято большое количество документации, которая изучена, проанализирована и приобщена к уголовному делу, материалы которого составляют 558 томов. В целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, судом, по ходатайству следователя, наложен арест на имущество обвиняемых на сумму свыше 322 млн. рублей»

Пятерым местным жителям, в зависимости от их роли и участия в противоправной деятельности кооператива, предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч.1,2 ст.210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), п.п. а, б ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). В отношении двух фигурантов уголовное преследование прекращено, в связи с их смертью.

В настоящий момент обвиняемым вручены копии обвинительного заключения и уголовное дело направлено в Центральный районный суд г. Тольятти для рассмотрения по существу.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО